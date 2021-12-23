Тарифы на воду повысили

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение повысить тарифы на воду для 45 предприятий. Как результат, каждый кубометр может подорожать на 1,5-6 грн (зависимо от региона). К примеру, в Тернополе семья, которая использует 15 кубометров воды в месяц, вместо 450,36 грн будет платить 550,44 грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из опубликованного на сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг постановления. В документе можно ознакомиться с полным перечнем предприятий и новыми тарифами. К примеру:

"Киевводоканал"

было: 25,38 за куб;

стало: 30,384 грн за куб.

"Тернопольводоканал"

было: 30,024 грн за куб.

стало: 36,696 грн за куб.

"Днипроводоканал"

было: 25,284 грн за куб.

стало: 31,356 грн за куб.

"Днипро-Кировоград"

было: 44,496 грн за куб.

стало: 45,972 грн за куб.

"Полтававодоканал"

было: 32,604 грн за куб.

стало: 33,768 грн за куб.

Как отмечают в ведомстве, решение повысить тарифы приняли из-за целого ряда факторов. К примеру, для водоканалов повысили тарифы на электроэнергию, больше приходится тратить на теплоэнергию, также для технологических потребностей необходимо использовать газ, цена которого значительно выросла.

Помимо этого, сотрудникам водоканалов индексируют заработные платы, растут расходы на ремонтные работы, амортизацию. Отметим, в одном городе, зависимо от поставщика, может быть несколько тарифов на воду. У каждого предприятия своя структура расходов: зависит и от количества потребителей, и от наличия кредитов, и от состояния сетей.