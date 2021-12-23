В ВСУ сообщили, в каких случаях будут призывать женщин на службу

Призывать женщин на воинскую службу в Украине планируется только в крайнем случае. Среди них - введение военного положения или особый период мобилизации.﻿ Об этом во время брифинга заявил начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации" , - подчеркнул он.

Горбач напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на воинскую службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не была призвана.