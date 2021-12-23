СБУ блокировала масштабный канал сбыта фейковых онкопрепаратов

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организовали "бизнес" выходцы из Луганска. "Специализировались" они на препаратах для онкобольных.

"Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь. На территорию Украины товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что поддельные "лекарства" сбывали больным через онлайн-аптеки.

"В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъято: обилие медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн; наличные денежные средства; компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями", – уточняют в спецслужбе.

В настоящее время одному из злоумышленников объявлено подозрение по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.