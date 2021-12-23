Кабмин продлил запрет на ввоз автомобилей из России

Кабмин Украины во время заседания в четверг 23 декабря продлил еще на один год запрет на ввоз автомобилей происхождением из Российской Федерации, сообщает Autoconsulting.

Их импорт запрещен до 31 декабря 2022 года. Однако, в Кабмине так и не увидели, что уже второй год российские автомобили в нашу страну все же попадают минуя этот запрет, под видом машинокомплектов. Их продолжает собирать завод "ЗАЗ". Заходят в страну и "ГАЗели", собранные на заводах в других странах.

В пояснительной записке говорится, что Россия запретила к ввозу на свою территорию ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

В новом постановлении Кабмина перечень запрещенных к ввозу товаров из РФ не расширили, а лишь поменяли дату окончательного срока действия запрета. Поэтому российские автомобили останутся на украинском рынке и дальше. Обход санкций через сборку на "ЗАЗе" продолжат и дальше называть производством, и будут и дальше рапортовать о выпуске у нас в стране новых автомобилей. К сожалению, этот путь уже давно показал свою неэффективность, но в Кабмине не захотели "рубить" канал.