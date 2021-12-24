Чем грозит низкопробный дизель в морозы: исследования

Заправиться низкопробным дизелем особенно опасно в период морозов. Такое топливо при низких температурах имеет тенденцию терять текучесть и превращает авто в "недвижимость", сообщает Институт потребительских экспертиз.

Институт потребительских экспертиз отобрал и проверил образцы "евродизеля" 15 сетей – ОККО, WOG, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, SOCAR, АВИАС, БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil и Восток. Также были приобретены образцы брендовых сортов, - Pulls Diesel Арктика (OKKO), Mustang (WOG), Ventus (KLO) и V-power (SHELL). Это топливо с улучшенными характеристиками, соответственно стоит дороже, чем "обычный" дизель.

В лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по самым важным для дизеля параметрам: предельная температура фильтруемости, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы. Эксперты института разделили результаты на три зоны – красную, синюю и зеленую. В первую попали сети, топливо которых оказалось не кондиционным, то есть имело существенные отклонения в показателях, во вторую – без нарушений, но без запаса прочности, и зеленую - результаты соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству.

В зоне нарушителей оказались сети-дискаунтеры. В число аутсайдеров попали четыре образца стандартного зимнего дизеля, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, Восток. Температура вспышки была нарушена у образцов МОТТО и Восток – соответственно, 43 и 46 градусов при нормативе не ниже 55. Это может свидетельствовать о не заводском происхождении данного топлива, и значительно увеличивает его пожароопасность при аварии. Но основные проблемы сосредоточены в части содержания вредной серы. В образце Восток – более чем двадцатикратное превышение (228 мг/кг), а у "дизеля" МОТТО – тридцатикратное (309 мг/кг). В аутсайдерах по показателю содержания серы оказался и дизель БРСМ-нафты. Для современного дизельного двигателя системное попадание такого топлива в систему может стать фатальным. Ну а абсолютный антирекорд за всю историю исследований принадлежит образцу, приобретённом в сети Brent Oil – 912 мг/кг (напомним, норма не выше 10 мг/кг)! Такая концентрация практически гарантированно приведет к ремонтам и финансовым потерям, не говоря уже о выхлопе, из-за которого оксид может попасть в легкие пешеходов.

В "синюю" зону попал дизель, реализуемый в сетях SHELL, АВИАС, MARSHALL, ULTRA и Neftek отвечающий всем требованиям ДСТУ, но без "запаса прочности". К удивлению экспертов, в эту группу попал и образец из "премиального" лагеря, а именно V-power SHELL, температура фильтруемости которого оказалась всего минус 21 по Цельсию, что соответствовало результатам "обычного" дизеля этой сети.

Наконец, в "зеленую" зону лидеров из 15-ти участников попали всего 5 образцов "обычного" зимнего дизеля – ОККО, WOG, KLO, PRIME и ZOG. Из брендовых сортов в этой зоне оказались 3 из 5 сетей – OKKO (Pulls Diesel Арктика) и WOG (Mustang) и KLO (Ventus), которые выдерживают до -40°С).

У лидерской группы стандартный "евродизель" имеет солидный запас – от минус 24 по Цельсию у PRIME и ZOG, до – 25 у KLO. Еще лучше результаты у ОККО и WOG. Арктические сорта дизеля и их стоимость оправдывают себя более чем, судя по результатам сертифицированной лаборатории. Содержание серы у участников "зеленой" зоны оказалось даже ниже допустимого норматива – от 5 до 7 мг/кг.