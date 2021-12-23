Назначено новое заседание для выбора руководителя САП

Завтра, 24 декабря состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что заседание состоится в 16-00. Оно будет проводиться в помещении Тренингового центра прокуроров Украины (аудитория №118, корпус №1).

Точный адрес проведения заседания указан на сайте Офиса генпрокурора.