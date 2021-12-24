Энергетический кризис в Европе ударил по промышленным гигантам

Крупнейшие потребители газа и электроэнергии в Европе несут большие убытки из-за роста цен на энергоносители. Промышленные гиганты начали сокращать производство, что ставит под угрозу восстановление экономики, сообщает Лента.Ру.

В этом году энергетический кризис сильно ударил по промышленности. Цены на газ выросли более чем на 800 процентов по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии — примерно на 500 процентов. Учитывая, что самые холодные месяцы впереди, Россия ограничила поставки газа в Европу, а омикрон-штамм распространяется по всему континенту, промышленной экономике Европы будет нанесен сильный ущерб, пишет Bloomberg.

Например, алюминиевая компания Dunkerque Industries France, крупнейший в Европе завод по выплавке металла, за последние две недели сократила производство на 3 процента. С начала ноября завод потерял около 20 миллионов евро (22,6 миллиона долларов), и дальнейшее сокращение продолжится, если цены на электроэнергию останутся на высоком уровне. Компания Nyrstar приостановит производство цинка во Франции в начале января.

Рост цен на электроэнергию и удобрения ставят под угрозу рынок продовольствия. Румынский производитель удобрений Azomures заявил, что предприятия начали закрываться и фермеры не смогут позволить себе такие высокие цены. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara International, которая сократила производство в начале 2021 года, сказала, что будет продолжать внимательно следить за ситуацией.

"В конечном итоге это ударит по нам с точки зрения стоимости продовольствия, и рост цен отразится не только на странах Европы, но и на многих других странах" , — сказала Анн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Погодные условия и проблемы с поставками газа отразились на энергоснабжении во Франции. Компания Electricite de France SA с толкнется с отключением нескольких реакторов. В начале января 30 процентов ядерных мощностей страны будут отключены, что увеличит зависимость от газа, угля и нефти для снабжения потребителей электричеством.