Курс доллара снова растет после двухдневного снижения

Курс доллара снова растет после двухдневного снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 27,2747 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 27,2508 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова растет после двухдневного снижения
Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Курс доллара снова растет после двухдневного снижения
Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке﻿ по состоянию на 10:00 23 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,30 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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