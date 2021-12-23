Гороскоп на 24 декабря: кому – знакомства, а кому – семейные ссоры
Астрологи составили гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. В этот день рекомендуется больше времени проводить в социуме и, конечно, начать подготовку к новогодним праздникам, сообщает УНИАН.
Овен
Завтра вы можете оказаться перед выбором. С одной стороны, вы будете готовы рискнуть, а с другой – страх неизвестности будет вас сковывать.
Телец
День будет благоприятным для новых знакомств. Поэтому даже не вздумайте сидеть дома!
Близнецы
Вам, как и Тельцам, рекомендуется больше времени проводить в социуме.
Рак
Завтра лень возьмет над вами верх, поэтому рабочие дела лучше отложить на потом.
Лев
У вас появится шанс классно провести время и завести новые знакомства, если вы не останетесь вечером дома.
Дева
Завтра у вас могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Проявите мудрость и нежность, чтобы не усугубить ситуацию.
Весы
Завтра вы можете узнать что-то такое, что кардинально изменит ваш взгляд на окружающих.
Скорпион
Вас может посетить безумная идея, а также вы можете втянуть окружающих в какую-нибудь авантюру.
Стрелец
Пришло время подумать о будущем. Спланируйте, как проведете следующий год.
Козерог
Завтра вам стоит встретиться с друзьями и весело провести время.
Водолей
У вас могут возникнуть конфликты с окружающими.
Рыбы
Прежде чем принять какое-то решение, хорошо подумайте о последствиях.