Huawei выпустила умные смарт-часы Watch D

После череды анонсов компания Huawei показала горячо ожидаемые умные часы Huawei Watch D. Их главная фишка – функция измерения артериального давления с точностью ±3 мм ртутного столба, сообщает УНИАН.

Этого удалось добиться благодаря специальной манжете в ремешке, говориться в пресс-релизе. При этом, как утверждает производитель, часы весят в 6 раз меньше манжетных тонометров.

Есть тут и оптический датчик сердечного ритма и функция снятия электрокардиограммы. Watch D даже получили сертификацию в качестве медицинского устройства от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая.

В остальном это обычные смарт-часы, оснащены 1.64-дюймовым дисплеем с плотностью пикселей 326 PPI. Батареи на 451 мАч хватит на неделю автономной работы при условии пяти ЭКГ и шести измерений давления в сутки. Также есть модули NFC, Bluetooth 5.1 и GPS для беговых тренировок.

Часы получили защиту IP68 и поддерживают более 70 спортивных режимов. В качестве OC – фирменная система HarmonyOS.

Cмарт-часы Watch D умеют измерять давление и делать ЭКГ / фото Huawei

Продажи в Китае стартуют уже в эту субботу, 25 декабря. Huawei Watch D доступны в цветах "классический черный" и "элегантный титан" по цене 2988 юаней (около 12 700 грн по курсу). О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.