В ГБР объяснили, почему не пустили адвокатов Порошенко

В Госбюро расследований обвинили адвокатов пятого президента и лидера Евросолидарности Петра Порошенко в том, что они «превращают процессуальные действия в политическое шоу», сообщает Новое время.

В ГБР ранее говорили, что вызвали Порошенко на 23 декабря. Народный депутат сейчас находится за границей, и адвокат Игорь Головань пришел в бюро, чтобы подать ряд ходатайств. По его словам, в ГБР заявили, что «присутствие адвокатов не предусматривалось».

В пресс-службе ГБР сообщили, что адвокаты действительно имеют право присутствовать во время допросов и других процессуальных действий в отношении своих клиентов, но «не могут их заменять».

В бюро сказали, что, если бы Порошенко пришел, адвокаты могли бы его сопровождать:

«Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла. Поэтому не произошло никакого нарушения закона из-за недопуска адвокатов Петра Порошенко на режимную территорию ДБР».

Игорь Головань написал в Facebook, что из-за недопуска на территорию ГБР подал заявление о преступлении по ст. 397 УК Украины (вмешательство в деятельность защитники или представителя лица).