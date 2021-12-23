Житомир почти полностью откажется от использования газа для отопления
Один из облцентров Украины – Житомир – отрапортовал о значительном повышении уровня энергоэффективности. Нормативные потери тепла в распределительных сетях, которые можно закладывать в платежку, по Украине составляют 12%, сообщает UBR.
"У большинства городов эти потери больше 20% – в Житомире мы вышли на потери в 6%. В данный отопительный сезон у нас потери в сетях составляют 6%", – заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, отметив, что там, где город провел модернизацию, потери уменьшились до 3%.
По его словам, еще большей энергоэффективности можно добиться благодаря современным источникам энергии. Житомир уже запустил первую ТЭЦ (теплоэлектроцентраль – вырабатывает и тепло, и электричество), которая работает на альтернативном топливе – на древесной щепе.
Финансирование проекта обеспечили грант швейцарского правительства и бюджет города. Кроме тепловой энергии ТЭЦ вырабатывает и электрическую – 1,1 МВт.
При таком подходе на данный момент в Житомире себестоимость 1 гигакалории составляет 1,1 тыс. грн при средней цене по Украине 2 тыс. грн/ГКл с учетом льготной цены на газ от НАК "Нафтогаз".
"Это все-таки нерыночная цена", – подчеркнул Сергей Сухомлин.
По его словам, в планах властей постройка до конца 2023 года еще трех подобных объектов.
"Четыре ТЭЦ обеспечат нам замещение газа примерно на уровне 60-65%... по городу Житомиру. Остальные 30% мы планируем убрать из баланса за счет строительства еще одной ТЭЦ", – рассказал Сухомлин, отметив, что станция будет работать на РДФ-топливе (refuse derived fuel, "производство топлива из мусора").
Он добавил, что такая модель очень легко мультиплицируется на любые украинские города с населением больше 100 тыс. жителей.
В подтверждение своих слов мэр Житомира сослался на опыт Копенгагена, в котором "
расположенный практически в центре города завод по сжиганию РДФ-топлива" на 80% обеспечивает потребность в тепле столицы Дании. Подобная практика есть и в Вене, Вильнюсе, Стокгольме, "
эти технологии абсолютно безопасны, и они работают", отметил Сергей Сухомлин.
"Каждый украинский город продуцирует столько мусора, что это фактически 30% замещения газа в любом городе", – констатировал он.
В Житомире мусороперерабатывающий завод запустится в феврале следующего года, и он будет вырабатывать 40 тыс. тонн РДФ-топлива, что по энергетической ценности сопоставимо с 20 млн кубометрами газа – это "30% по балансу житомирского теплокоммунэнерго".
Таким образом Житомир планирует за ближайшие три года выйти на 90% замещения газа альтернативными источниками.
Городской голова посетовал, что несмотря на возможность брать кредиты в европейских банках для модернизации отопительной инфраструктуры "
не существует механизма возврата этих денег", кроме как за счет местных бюджетов. По его словам, любой мэр или депутат понимает, что "
это все достаточно длительный и сложный процесс".
По оценкам Сухомлина, для того, чтобы снизить платежку на 10% надо потратить для такого города как Житомир несколько сотен миллионов гривен. Эти деньги можно направить на реконструкцию парков или дорог, что даст намного больше электоральных дивидендов, чем "
закопать деньги в землю" – для модернизации теплосетей.
Поэтому многие города выбирают именно этот путь – благоустройство, и "
не заходят в сложные инфраструктурные проекты", подчеркнул Сергей Сухомлин.