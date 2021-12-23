Житомир почти полностью откажется от использования газа для отопления

Один из облцентров Украины – Житомир – отрапортовал о значительном повышении уровня энергоэффективности. Нормативные потери тепла в распределительных сетях, которые можно закладывать в платежку, по Украине составляют 12%, сообщает UBR.

"У большинства городов эти потери больше 20% – в Житомире мы вышли на потери в 6%. В данный отопительный сезон у нас потери в сетях составляют 6%" , – заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, отметив, что там, где город провел модернизацию, потери уменьшились до 3%.

По его словам, еще большей энергоэффективности можно добиться благодаря современным источникам энергии. Житомир уже запустил первую ТЭЦ (теплоэлектроцентраль – вырабатывает и тепло, и электричество), которая работает на альтернативном топливе – на древесной щепе.

Финансирование проекта обеспечили грант швейцарского правительства и бюджет города. Кроме тепловой энергии ТЭЦ вырабатывает и электрическую – 1,1 МВт.

При таком подходе на данный момент в Житомире себестоимость 1 гигакалории составляет 1,1 тыс. грн при средней цене по Украине 2 тыс. грн/ГКл с учетом льготной цены на газ от НАК "Нафтогаз".

"Это все-таки нерыночная цена" , – подчеркнул Сергей Сухомлин.

По его словам, в планах властей постройка до конца 2023 года еще трех подобных объектов.

"Четыре ТЭЦ обеспечат нам замещение газа примерно на уровне 60-65%... по городу Житомиру. Остальные 30% мы планируем убрать из баланса за счет строительства еще одной ТЭЦ" , – рассказал Сухомлин, отметив, что станция будет работать на РДФ-топливе (refuse derived fuel, "производство топлива из мусора").

Он добавил, что такая модель очень легко мультиплицируется на любые украинские города с населением больше 100 тыс. жителей.

В подтверждение своих слов мэр Житомира сослался на опыт Копенгагена, в котором " расположенный практически в центре города завод по сжиганию РДФ-топлива " на 80% обеспечивает потребность в тепле столицы Дании. Подобная практика есть и в Вене, Вильнюсе, Стокгольме, " эти технологии абсолютно безопасны, и они работают ", отметил Сергей Сухомлин.

"Каждый украинский город продуцирует столько мусора, что это фактически 30% замещения газа в любом городе" , – констатировал он.

В Житомире мусороперерабатывающий завод запустится в феврале следующего года, и он будет вырабатывать 40 тыс. тонн РДФ-топлива, что по энергетической ценности сопоставимо с 20 млн кубометрами газа – это "30% по балансу житомирского теплокоммунэнерго".

Таким образом Житомир планирует за ближайшие три года выйти на 90% замещения газа альтернативными источниками.

Городской голова посетовал, что несмотря на возможность брать кредиты в европейских банках для модернизации отопительной инфраструктуры " не существует механизма возврата этих денег ", кроме как за счет местных бюджетов. По его словам, любой мэр или депутат понимает, что " это все достаточно длительный и сложный процесс ".

По оценкам Сухомлина, для того, чтобы снизить платежку на 10% надо потратить для такого города как Житомир несколько сотен миллионов гривен. Эти деньги можно направить на реконструкцию парков или дорог, что даст намного больше электоральных дивидендов, чем " закопать деньги в землю " – для модернизации теплосетей.