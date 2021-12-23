Житомир почти полностью откажется от использования газа для отопления

Житомир почти полностью откажется от использования газа для отопления

Один из облцентров Украины – Житомир – отрапортовал о значительном повышении уровня энергоэффективности. Нормативные потери тепла в распределительных сетях, которые можно закладывать в платежку, по Украине составляют 12%, сообщает UBR.

"У большинства городов эти потери больше 20% – в Житомире мы вышли на потери в 6%. В данный отопительный сезон у нас потери в сетях составляют 6%", – заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, отметив, что там, где город провел модернизацию, потери уменьшились до 3%.

По его словам, еще большей энергоэффективности можно добиться благодаря современным источникам энергии. Житомир уже запустил первую ТЭЦ (теплоэлектроцентраль – вырабатывает и тепло, и электричество), которая работает на альтернативном топливе – на древесной щепе.

Финансирование проекта обеспечили грант швейцарского правительства и бюджет города. Кроме тепловой энергии ТЭЦ вырабатывает и электрическую – 1,1 МВт.

При таком подходе на данный момент в Житомире себестоимость 1 гигакалории составляет 1,1 тыс. грн при средней цене по Украине 2 тыс. грн/ГКл с учетом льготной цены на газ от НАК "Нафтогаз".

"Это все-таки нерыночная цена", – подчеркнул Сергей Сухомлин.

По его словам, в планах властей постройка до конца 2023 года еще трех подобных объектов.

"Четыре ТЭЦ обеспечат нам замещение газа примерно на уровне 60-65%... по городу Житомиру. Остальные 30% мы планируем убрать из баланса за счет строительства еще одной ТЭЦ", – рассказал Сухомлин, отметив, что станция будет работать на РДФ-топливе (refuse derived fuel, "производство топлива из мусора").

Он добавил, что такая модель очень легко мультиплицируется на любые украинские города с населением больше 100 тыс. жителей.

В подтверждение своих слов мэр Житомира сослался на опыт Копенгагена, в котором "расположенный практически в центре города завод по сжиганию РДФ-топлива" на 80% обеспечивает потребность в тепле столицы Дании. Подобная практика есть и в Вене, Вильнюсе, Стокгольме, "эти технологии абсолютно безопасны, и они работают", отметил Сергей Сухомлин.

"Каждый украинский город продуцирует столько мусора, что это фактически 30% замещения газа в любом городе", – констатировал он.

В Житомире мусороперерабатывающий завод запустится в феврале следующего года, и он будет вырабатывать 40 тыс. тонн РДФ-топлива, что по энергетической ценности сопоставимо с 20 млн кубометрами газа – это "30% по балансу житомирского теплокоммунэнерго".

Таким образом Житомир планирует за ближайшие три года выйти на 90% замещения газа альтернативными источниками.

Городской голова посетовал, что несмотря на возможность брать кредиты в европейских банках для модернизации отопительной инфраструктуры "не существует механизма возврата этих денег", кроме как за счет местных бюджетов. По его словам, любой мэр или депутат понимает, что "это все достаточно длительный и сложный процесс".

По оценкам Сухомлина, для того, чтобы снизить платежку на 10% надо потратить для такого города как Житомир несколько сотен миллионов гривен. Эти деньги можно направить на реконструкцию парков или дорог, что даст намного больше электоральных дивидендов, чем "закопать деньги в землю" – для модернизации теплосетей.

Поэтому многие города выбирают именно этот путь – благоустройство, и "не заходят в сложные инфраструктурные проекты", подчеркнул Сергей Сухомлин.

Новости

analytics