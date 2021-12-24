Лекарства, которые могут вызвать аутоиммунные заболевания
Все люди сегодня подвержены стрессу и токсической нагрузке, генномодифицированная продукция здоровья организму тоже не добавляет. В итоге иммунная система теряет способность различать белки, принадлежащие собственному телу, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Это вызывает повреждение клеток, тканей и органов в организме, причиняемый собственной иммунной системой, атакующей эти клетки, рассказала нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram.
Она выделила 5 основных причин появления АИЗ:
1. Психосоматика
Во время продолжительного стресса выделяется огромное количество кортизола, что стягивает все гормоны, в том числе и иммунитет.
2. Стимуляция иммунитета препаратами, продаваемые в аптеке для его активации.
3. "Дырявый кишечник"
Более 80 % иммунной системы находятся в кишечнике и для ее здоровья необходим здоровый и нормально функционирующий кишечник.
4. Токсины:
- микотоксины - токсины природного происхождения, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибов, иногда присутствующие в продуктах питания,
- тяжелые металлы.
- Ртуть может попасть в организм разными путями: с ртутными амальгамами в зубах, потреблением рыбы и из окружающей среды (силикон, курение).
5. Инфекции (вирусы и бактерии)
Уже доказана связь для целого ряда инфекций (Эпштейна- Барра, Herpes Simplex 1 и 2) с аутоиммунными заболеваниями.
Какие медикаменты могут провоцировать АИЗ
- НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. Обезболивают, понижают жар, снижают воспаление (аспирин, ибупрофен).
- Кортикостероиды – используются для ослабления симптомов. Бывают в разных формах – ингаляторов, таблеток, инъекций и пр. Иногда критичны для жизни, подрывают иммунную систему, способствуют синдрому дырявой кишки.
- Ингибиторы протонного насоса. Для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ - понижают желудочную кислотность.
- Н2-блокаторы – блокаторы гистаминовых рецепторов.
- Антибиотики – прямой негативный эффект на микрофлору.
- Гормональные контрацептивы – влияют на иммунную систему и их использование может осложнить восстановление организма через диету и образ жизни.