Потепление до 3°С и снег: прогноз погоды на 24 декабря

К концу недели в Украину придет обещанное синоптиками небольшое потепление, но в пределах сезонной нормы – до -2°С днем в среднем. Кроме того, во всех регионах, кроме одного, ожидаются осадки в виде снега и пасмурная погода﻿ по всей стране.

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Итак, в пятницу, 24 декабря, во всех южных, а также в Ровненской и в большинстве центральных областей ожидается температура от -2°С до 2°С днем и от -15°С в центре до -6°С в Ровно ночью. В Полтавской же, а также во всех северных и в большинстве восточных областей будет холоднее – около -6... -1°С днем и от -18°С на востоке до -11°С на севере ночью. Вместе с тем, самый сильный мороз ожидается в Луганской области – до -8... -3°С днем и -18... -16°С ночью. А вот самое существенное потепление ожидает большинство западных областей и Крым – там обещают около 1-3°С днем и от 11°С на полуострове до -5°С на западе.

Из осадков 24 декабря ожидается мокрый снег с дождем во всех западных областях и снег – на всей остальной территории Украины. Также местами на западе, на юге и в Крыму возможна гололедица. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 14-29 км/час. В Запорожской, а также в центральных, западных и северных областях возможны шквалы до 32 км/час, в Крыму – до 40 км/час.

Укргидрометцентр также предупреждает, что 24 декабря в горах Карпат ожидается сильный снег и вьюги (первый уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 24 декабря ожидается температура воздуха от -10°С до -1°С в течении дня, ветер 14-22 км/час и снег.