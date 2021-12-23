В ОП прокомментировали вызов Зеленского в суд по иску Порошенко

В Офисе президента прокомментировали вызов главы государства Владимира Зеленского на заседание Верховного Суда, сообщает Новое время.

Представители ОП заявили, что повестка не поступила и что «ответ будет, когда официально ее получат».

Ранее адвокат пятого президента и лидера Европейской солидарности Игорь Головань сообщил, что Верховный Суд Украины вызывает президента Владимира Зеленского на заседание по иску его подзащитного. Порошенко требует от Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать оригиналы записей переговоров народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Заседание запланировано на 28 февраля.

В мае-июне 2021 года журналисты Bihus.Info опубликовали записи разговоров Медведчука. Они касались поставок угля от боевиков «Л/ДНР», возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмена пленными с РФ. На записях нет бесед Медведчука с Порошенко, но нардеп их упоминает.

В Евросолидарности заявили, что расследования по «пленкам Бигуса» — заказные, а их бенефициар — Офис президента, который «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко». В политсиле подчеркнули, что они не обсуждали никаких тем, кроме освобождения заложников.