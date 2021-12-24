Samsung откажется от Android в своих смартфонах

Компания Samsung готовится распрощаться с Android и заменить ее на Fuchsia OS. Впрочем, это не произойдет в одночасье – переход займет несколько лет, сообщает УНИАН.

Об этом пишет﻿ сразу несколько авторитетных инсайдеров.

Что за Fuchsia OS?

Это универсальная операционная система, которую Google разрабатывает минимум с 2016 года. Да, Android тоже разрабатывается Google. Но у Fuchsia OS есть ряд преимуществ, среди которых, например, простота в обновлении.

Кроме того, Fuchsia OS ориентирована на широкий круг устройств: от смартфонов до ПК и устройств "умного" дома. Это косвенно подтверждает тот факт, что первым устройством, который получил ОС, стали смарт-колонки с дисплеем Google Nest Hub.

В Украине Nest Hub, как и другие устройства Google, официально не продается / фото Google

Еще одним плюсом являются тот факт, что система построена на микроядре Zircon, а не на ядре Linux, как Android или Chrome OS. Это означает, что на запуск приложений будет уходить меньше ресурсов.

Что станет с Android?

Скорее всего, лет через 5-6 операционка в том или ином виде изживет себя. Наверняка останется когорта производителей из Китая, которые продолжат делать 100-долларовые бюджетники на Андроиде, тем самым удовлетворяя потребности рынка, но на этом все и ограничится.

А меж тем аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone. Причина – возможный выход нового доступного Айфона с поддержкой сетей пятого поколения в 2022 году.