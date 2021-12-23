Преемник Меркель в ХДС поддержал поставки оружия Украине

Преемник Ангела Меркель в должности главы немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц поддержал поставки оружия Украине, сообщает InfoResist.

Мерц считает, что на фоне скопления на границе Украины российских войск Владимиру Путину необходимо дать «решительный и четкий ответ».

При этом немецкий политик уточнил, что ответ Путину необходимо давать вплоть до рассмотрения вопроса о помощи Украине оборонительным вооружением.

Кроме того, Мерц заявил, что запросы Украины на поставку немецкого оружия являются приемлемыми, учитывая возможную эскалацию.