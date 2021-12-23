США не согласились с предложениями России по НАТО

США не готовы соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО, сообщает Новое время.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет" , — сказала она.

По ее словам, США согласны, что дипломатические разговоры — лучший путь для обсуждения российских требований. Комментируя возможную дату встречи Псаки сказала, что она пока не определена. При этом она не исключила, что саммит может произойти в январе следующего года.