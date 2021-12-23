Цена на газ в Европе опустилась ниже 1500 долларов

Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1500 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1478 долларов за 1 тысячу кубометров или 126,3 евро. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 27 процентов.

21 декабря биржевая стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. Днем ранее цена газа установила исторический рекорд, когда перевалила за 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.