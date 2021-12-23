Блинкен и Столтенберг обсудили подход НАТО к России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждались вопросы совместной обеспокоенности наращивания сил РФ на территории Украины, сообщает Европейская правда.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить общую обеспокоенность Россией наращиванием военных сил на границах Украины" , - сообщили в Госдепе.

"Они обсудили двойной подход НАТО к России, отметив, что Альянс остается готовым к содержательному диалогу с Россией и в то же время единым для обороны и защиты союзников" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.