Арестович объяснил причины введения воинского учета для женщин

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, зачем украинкам становиться на воинский учет. Он отметил, что женщины смогут заменить мужчин на тыловых должностях, сообщает УНИАН.

"Ну гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: одни и те же требования к мужчинам и женщинам" , - ответил спикер ТКГ на вопрос о том, кто додумался обязать женщин на воинский учет.

По его словам, женщины смогут заменить мужчин на тыловых специальностях.

"В случае полного развертывания армии, возникает вопрос: 4,5 тысячи специальностей должны занять кто? Там, деловодов, бухгалтеров… и прочие должности, которые нужны для документооборота, для финансов, и так далее. Ну и вопрос: четыре тысячи мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться" , - заявил Арестович.

В то же время он напомнил, что становление на воинский учет не значит, что женщин будут призывать на службу.