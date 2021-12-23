В Гонконге демонтирован памятник жертвам на площади Тяньаньмэнь

Университет Гонконга демонтировал вечером в среду, 22 декабря, возвышавшуюся на территории его кампуса скульптуру в память о жертвах кровавого подавления демократического движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, сообщает Deutsche Welle.

Восьмиметровый "Столп стыда" работы датского скульптора Йенса Гальскиёта сняли с пьедестала и увезли. Территория была оцеплена, журналистам не позволили приблизиться к статуе и снимать происходящее.

Скульптура изображает 50 тел, которые символизируют погибших в ходе правительственных репрессий. Она стояла на территории кампуса Гонконгского университета с 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая после 99-летней аренды этой территории Великобританией. В октябре 2021 года руководство университета распорядилось убрать статую.