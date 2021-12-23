В "Діє" появятся новые функции: желающих приглашают протестировать

"Дия" запускает две новые функции и приглашает всех желающих принять участие в бета-тестировании, сообщает УНИАН.

Будут тестировать "PhotoID без гимнастики для шеи" и опросы. Можно тестировать как одну новую функцию, так и обе.

Однако для тестирования PhotoID нужно иметь биометрический документ в "Дии" – ID-карту или загранпаспорт.

Ранее стало известно, что "Дия" запустили новую функцию с COVID-документами. Пользователи получили возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.