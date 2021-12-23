Список профессий для воинского учета женщин пересмотрят

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что список профессий, представительницы которых должны будут встать на воинский учет, планируют сократить, сообщает Новое время.

В своем Facebook он написал, что утром обсудил этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым.

По словам Завитневича, список профессий должно было определять Министерство обороны, а после его публикации «мы увидели, что он очень большой».

"Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям. Но сама инициатива правильная, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает" , — отметил он.

Ранее Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут до конца 2022 года встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к воинской службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В перечне — такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей и так далее.