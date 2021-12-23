СБУ начала расследование против нардепа Шевченко: подозревают в госизмене

Народный депутат Евгений Шевченко, который был исключен из состава фракции "Слуга народа", подозревается в государственной измене. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении скандального парламентария по ст. 111 УК, сообщает Обозреватель.

Об этом сам нардеп написал у себя в Telegram-канале. Шевченко убежден, что таким образом действующая украинская власть продолжает бороться с потенциальными конкурентами на политической арене.

"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли?" , – заметил он, намекая на резонансные подозрения своим коллегам по парламенту, которые также убеждены в политической расправе над ними.

Шевченко добавил, что СБУ якобы "шьет" ему создание так называемого русского мира в Украине. К этому относится его крепкая привязанность к Аленсандру Лукашенко.