На официальные поездки Зеленского потратили более 40 млн

На официальные поездки президента Владимира Зеленского в этом году было потрачено уже около 42 млн грн. Больше всего денег ушло на визиты президента за границу – 34,5 млн грн.﻿ Об этом на запрос редакции ответили в Государственном управлении делами.

Так, с 1 января по 16 декабря (когда запрашивали информацию) кассовые расходы по подготовке и осуществлению визитов официальных делегаций во главе с президентом Украины за границу составляли 34 546 700 грн. Из них на сами командировки потратили 13 441 900 гривен, а на услуги авиаперевозки 21 104 800 грн.

На путешествия президента в пределах Украины за указанный период было израсходовано 7 383 100 грн, из них на авиаперевозки – 6 149 400 грн, а на сами командировки – 1 233 700 грн.

В ГУД нам сообщили, что не ведут отдельного учета расходов по каждому визиту президента за границу. Но предоставили статистику ежемесячных расходов на официальные визиты президента Зеленского по Украине.

Так, например, на авиаперевозки делегации президента по Украине в 2021 году больше всего потратили в мае - более миллиона грн, а также в июле (993 тыс. грн), декабре (861 тыс. грн) и ноябре (500 тыс. грн), когда Зеленский, кстати, летал в Гуту.

В разрезе по месяцам кассовые расходы на оплату услуг по авиаперевозке официальных делегаций во главе с президентом в пределах Украины выглядят следующим образом:

февраль 487 600 грн

март 12 400 грн

апрель 442 800 грн

май 1 041 500 грн

июнь 644 100 грн

июль 993 700 грн

август 491 500 грн

сентябрь 395 600 грн

октябрь 277 700 грн

ноябрь 500 700 грн

с 1 по 16 декабря 861 800 грн

А вот на командировки официальных делегаций во главе с президентом в пределах Украины больше всего потратили как раз в декабре. В разрезе по месяцам: