США не готовы дать ответ на требования России – посол США в РФ

Несмотря на то, что Россия требует срочный ответ от Соединенных Штатов по гарантиям своей безопасности, американцы предлагают подождать и сначала обсудить обеспокоенность Кремля с партнерами по НАТО, сообщает Сегодня.

Такой сценарий рассказал российскому изданию "Коммерсант" посол США в Москве Джон Салливан.

"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно" , – подчеркнул дипломат.

Джон Салливан также сказал, что диалог может быть, но на компромисс по ключевым ценностям Вашингтон не пойдет.