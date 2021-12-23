Кулеба обсудил с Боррелем безопасность Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью.﻿, сообщает Корреспондент.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема - ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины, а решения по безопасности Европы в целом - с участием ЕС" , - написал Кулеба в Twitter.

Перед этим Боррель сегодня заявил, что Евросоюз настаивает на представлении своих интересов на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.