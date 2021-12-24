ЦИК просит Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность выборов весной

Центральная избирательная комиссия обратилась к военно-гражданским администрациям Донецкой и Луганской областей по поводу возможности провести местные выборы в отдельных территориальных общинах Донбасса 27 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте ЦИК, сообщает Новое время.

ЦИК ожидает ответ от военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей до 13 января 2022 года.

В комиссии объяснили, что из-за операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях на отдельных территориях существует угроза безопасности выборов и участников избирательного процесса. Поэтому ЦИК может принять решение о возможности или невозможности провести выборы только на основании выводов областных военно-гражданских администраций.

В конце августа 2021 года в ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА заявили, что провести местные выборы в 18 отдельных территориальных общинах на Донбассе невозможно.

ЦИК направляла аналогичные обращения в октябре 2020 года и марте 2021-го. Тогда в Донецкой и Луганской ОГА-ВГА тоже заявляли, что проведение выборов невозможно.