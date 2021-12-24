Белорусский посол рассказал, от чего зависит позиция Лукашенко по Крыму
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма зависит от отношений Лукашенко с украинскими властями, сообщает УНИАН.
Как пишет "Радио Свобода", об этом дипломат сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
"От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась в отношении Республики Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента... будут шагами в ответ на действия украинской власти", – сказал Сокол.
Он добавил, что Беларусь "никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы должны исходить из реальной политики".
"Александр Григорьевич признает или не признает, поедет он туда (в Крым) или нет – зависит только от действий украинской власти", – отметил Сокол.