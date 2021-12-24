Белорусский посол рассказал, от чего зависит позиция Лукашенко по Крыму

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма зависит от отношений Лукашенко с украинскими властями, сообщает УНИАН.

Как пишет "Радио Свобода", об этом дипломат сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась в отношении Республики Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента... будут шагами в ответ на действия украинской власти" , – сказал Сокол.

Он добавил, что Беларусь "никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы должны исходить из реальной политики".