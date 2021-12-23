Французский экс-премьер вошел в совет директоров российской нефтегазовой компании

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской компании Сибур. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Лига.net.

Фийон получил должность независимого директора в совете директоров компании Сибур.

Сибур Холдинг – крупнейший нефтехимический холдинг России. Сырьевая основа бизнеса Сибура – переработка попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производство сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырье перерабатывается в синтетические каучуки и полимеры.

Фийон был премьер-министром в правительстве Николя Саркози в 2007-2012 годах.

В 2016-м он собрался идти в президенты и выиграл праймериз республиканцев. Он открыто призывал к "возобновлению откровенных и прочных отношений" с Путиным; оккупацию Крыма сравнил с реализацией "права народов на самоопределение"; неоднократно называл санкции против РФ бессмысленными, выступал за их снятие и обещал этому посодействовать, если победит.

В 2017-ом Фийон оказался в центре двух коррупционных скандалов. Сначала выяснилось, что он за $50 000 организовал встречу ливанского миллиардера с Путиным; а потом, что его жена числилась у него помощницей, пока он работал в парламенте, и получала зарплату, ничего не делая. Суд оштрафовал и лишил свободы Фийона, а также запретил занимать госдолжности в течение 10 лет.

В конце июня 2021-го Фийон вошел в совет директоров российской компании Зарубежнефть.