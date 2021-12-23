Последние две области вскоре перейдут в "желтую" зону

В двух областях, которые все еще остаются в красной зоне - Волынской и Запорожской - ситуация по заболеванию COVID-19 стабилизируется, что позволяет вывести их из красной зоны в ближайшее время, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

"В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона" , – отметил Ляшко.

По его словам, в этих двух областях 20-22 декабря наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности, позволяющего рассмотреть вопрос об отмене красного уровня карантина. В частности, это коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность кроватей с кислородом" , – сказал министр.

Он сообщил, что Минздрав сделал представление в Кабинет Министров о созыве Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.