В Италии запретили все массовые новогодние мероприятия

В Италии на фоне распространения штамма коронавируса (COVID-19) Омикрон ввели запрет на массовые мероприятия к Новому году и Рождеству. Ограничения будут действовать до 31 января, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам одного из местных изданий, будут запрещены все концерты и мероприятия под открытым небом, а дискотеки и ночные клубы – закрыты.

Единственное отличие от прошлого года – отсутствие ограничения на количество гостей дома.

Также в стране снова вводят обязательное ношение защитных масок на улице.

Отметим, что за последние сутки в Италии обнаружено 44,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.