Госдеп одобрил возвращение к перемирию на Донбассе

США продолжают призывать Россию убрать вооружения, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Также Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня, сообщает Новое время.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ о "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать меры контроля за перемирием от 22 июля 2020 года" , — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента Нэда Прайса.

We welcome yesterday’s ceasefire announcement between Ukraine and Russia-led forces in eastern Ukraine. Diplomacy and de-escalation is the best way to resolve the crisis in Donbas. https://t.co/Z5JhtAXFL4 — Ned Price (@StateDeptSpox) December 23, 2021

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен только в «атмосфере деэскалации», готовой поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.