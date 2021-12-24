Госдеп одобрил возвращение к перемирию на Донбассе
США продолжают призывать Россию убрать вооружения, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Также Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня, сообщает Новое время.
"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ о "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать меры контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента Нэда Прайса.
США считают, что конфликт на востоке Украины может быть разрешен только в «атмосфере деэскалации», готовой поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.