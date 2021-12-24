Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на COVID-19. У него легкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо.﻿ Об этом говорится на сайте президента Черногории, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Накануне глава балканской страны контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом.