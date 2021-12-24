Пенсионеры Словакии получат по 300 евро за вакцинацию
Около 500 тысяч жителей Словакии старше 60 лет получат до новогодних праздников по 200 евро или 300 евро за прохождение вакцинации от COVID-19, сообщает Лента.Ру.
Как отмечают местные СМИ, в Словакии был принят закон о выплате пожилым гражданам 200 евро, если они получили две дозы вакцины, и 300 евро за три дозы препарата. Всего на финансовое поощрение пенсионеров государство выделило 279 миллионов евро.
С 22 ноября власти Словакии ввели в стране локдаун для невакцинированных от коронавируса граждан. Непривитые жители не могут посещать рестораны, торговые центры, массовые и спортивные мероприятия. Им будет разрешено ходить в магазины товаров первой необходимости и аптеки. На тот момент в республике были полностью привиты от коронавируса только 45 процентов жителей.