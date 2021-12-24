Президент Эстонии призвал Запад отказаться от требований РФ

Президент Эстонии Алар Карис призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности, сообщает Лента.Ру.

Как передает эстонское телевидение, политик считает, что об обсуждении требований Москвы о гарантиях безопасности не может быть и речи.

"В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи" , —сказал он.

Карис заявил, что в последнее время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы. Он назвал предложения Москвы "списком команд".

"Единственное оружие против этого — то, что западные страны, особенно страны НАТО едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон" , — отметил он.

Президент Эстонии призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием.