В Британии осудили агрессию РФ касательно Украины и НАТО
В Великобритании осуждают агрессивную риторику России в отношении Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает УНИАН.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, обнародованном на сайте правительства Британии.
"Я осуждаю агрессивную и подстрекающую риторику Кремля против Украины и НАТО. НАТО является оборонительным альянсом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность в связи с российской провокацией и агрессией", - заявила Трасс.
Она отметила, что наращивание войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму является неприемлемым. Трасс добавила, что любое вторжение будет огромной стратегической ошибкой, которое получит сильный отпор, в том числе благодаря скоординированным с союзниками санкциям, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике РФ. По ее словам, поддержка Британией Украины является непоколебимой.
"Единственный выход из текущей ситуации для России лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия заявила о готовности присоединиться к переговорам в январе. Российское правительство должно деэскалировать свою деятельность и участвовать в серьезных обсуждениях", - заявила Трасс.