В Британии осудили агрессию РФ касательно Украины и НАТО

В Великобритании осуждают агрессивную риторику России в отношении Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, обнародованном на сайте правительства Британии.

"Я осуждаю агрессивную и подстрекающую риторику Кремля против Украины и НАТО. НАТО является оборонительным альянсом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность в связи с российской провокацией и агрессией" , - заявила Трасс.

Она отметила, что наращивание войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму является неприемлемым. Трасс добавила, что любое вторжение будет огромной стратегической ошибкой, которое получит сильный отпор, в том числе благодаря скоординированным с союзниками санкциям, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике РФ. По ее словам, поддержка Британией Украины является непоколебимой.