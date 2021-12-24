В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной по газовому транзиту

Москва готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.﻿ Он отметил, что вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины носят исключительно коммерческий характер.

"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична" , — сказал Полищук.