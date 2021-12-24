Мигранты пыталась пересечь белорусско-польскую границу на лодке

Погранслужба Польши заявила о предотвращении незаконного перехода белорусско-польской границы, предпринятом почти 50 мигрантами, сообщает Корреспондент.

"За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси" , - информировало польское погранведомство в четверг.

В погранслужбе отметили, что большая группа мигрантов из Ирака пыталась попасть в Польшу на надувной лодке через реку.

"На участке, охраняемом подразделением погранслужбы в городе Крынки, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на надувной лодке в сторону Польши" , - отмечается в сообщении.

В польском ведомстве добавили, что "белорусские службы помогали иностранцам". Мигранты задержаны.