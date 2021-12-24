Украинцам на больничные и декретные выделили 1,75 млрд

Фонд социального страхования выделил 1,75 миллиарда гривен на выплаты помощи по временной потере трудоспособности, беременности и родам и на похороны, сообщает Укринформ.

"Сегодня Фонд социального страхования Украины направил 1 миллиард 750 миллионов гривень финансовой помощи из государственного бюджета на выплату помощи по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение" , — передает﻿ пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выделенные решением правительства средства позволили профинансировать помощь более 330 тысячам застрахованных лиц.

"В общей сложности сегодня на финансирование материального обеспечения ФССУ было направлено почти 1,89 млрд гривен, из которых 1,75 млрд грн получено из государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.12.2021 № 1318" , — информируют в Фонде соцстрахования.

Как сообщается, уже профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 9 ноября по 2 декабря включительно.

Суммы профинансированной Фондом помощи поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней в зависимости от продолжительности банковских операций.

В Фонде соцстрахования отмечают, что все выплаты по листам нетрудоспособности производятся ФССУ в полном объеме. В то же время, в связи с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, имеются задержки в сроках финансирования. В частности, как уточняется, по итогам ноября потребность в расходах превысила поступления на более 2,7 миллиарда гривен.