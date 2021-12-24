В Турции перед женитьбой будут проходить тест на СМА

В Турции всем парам, которые хотят пожениться, перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА), сообщает Укринформ.

«Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью» , - цитирует турецкое CNN заявление министра здравоохранения Турции.

Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.

Ранее министр заявлял о том, что по результатам скрининга пары, генетически имеющие риск рождения ребенка со СМА, смогут по желанию родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, избежав этого риска. Стоимость этой процедуры будет покрываться государством.

В Турции, по данным Минздрава, этот диагноз ставят одному из 6 тысяч новорожденных.

СМА – это нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц и приводит к ранней смерти. Заболевание обусловлено генетическим дефектом в гене SMN1.