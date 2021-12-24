В Черниговской области поймали на взятке начальника райотдела полиции

В Черниговской области правоохранители задокументировали факт получения взятки начальником одного из райотделов полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Как информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, руководитель отдела полиции пообещал владельцу частного хозяйства повлиять на прокурора, чтобы тот не подавал апелляционную жалобу по делу о предоставлении земли в аренду.

"За свое влияние полицейский требовал 20 тыс. долларов США. Правоохранители задокументировали получение им от предпринимателя товарно-материальных ценностей на сумму почти 59 тыс. грн, а также талоны на 1000 литров бензина" , - говорится в сообщении.

Взяточнику поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).