Япония поддержала бойкот Олимпиады в Пекине

Япония не будет посылать представителей правительства на Олимпийские Игры в Пекине в следующем году, поддержав дипломатический бойкот, возглавляемый США, сообщает Укринформ.

Согласно материалам Bloomberg, главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил в пятницу, что Япония направит в Пекин только троих представителей неправительственных организаций.

К этому шагу японское правительство прибегло к давлению со стороны консерваторов в правящей Либерально-демократической партии, требующих присоединиться к протестам западных стран против нарушений прав человека в Китае.

Отмечается, что этот шаг был особенно тяжел для премьер-министра Кисиды Фумио, который пытается сохранять деловые отношения с Китаем - крупнейшим торговым партнером Японии, и партнерские отношения с США - единственным военным союзником его страны.