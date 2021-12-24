РФ продолжает стягивать вооружение к Украине — Bloomberg

Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает военную технику. Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины «танки, артиллерию и системы», сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.

В издании указывают, что хотя на фотографиях изображено ограниченное количество российских войск, «Россия сможет быстро и втайне укрепить силы», отправив большие формирования поездами и самолетами.