Курс валют НБУ на 24 декабря

Курс валют НБУ на 24 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 декабря, вырос на 2 коп до 27.27 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 4 коп до 30.84 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 35 коп до 36.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 29.63 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.274700 +0.024
EUR Евро 30.845000 +0.037
RUB Рубль 0.370900 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.617600 +0.345
CHF Швейцарский франк 29.631900 +0.095
PLN Польский злотый 6.671900 +0.022

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