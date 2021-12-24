Курс валют НБУ на 24 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 декабря, вырос на 2 коп до 27.27 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 4 коп до 30.84 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 35 коп до 36.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 29.63 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.