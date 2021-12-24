Курс валют НБУ на 24 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 23 декабря, вырос на 2 коп до 27.27 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 4 коп до 30.84 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.71 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 35 коп до 36.62 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 29.63 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.274700
|EUR
|Евро
|30.845000
|RUB
|Рубль
|0.370900
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.617600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.631900
|PLN
|Польский злотый
|6.671900