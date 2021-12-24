Творожно-рисовая запеканка с яблоком к завтраку

Если пофантазировать и представить соревнования среди продуктов за популярность на завтрак, то в тройке лидеров, как бы не первым, будет творог. Это не только сырники, а и кексы с шоколадом и без него, и запеканки, сообщает Сегодня.

Для этой нужен рис, предварительно отваренный. Если хочется более насыщенной запеканки, то количество творога можно увеличивать. Яблоки укладываются на дно формы, а сверху выливается творожно-рисовая масса. Автор этой запеканки – jscakes_stockholm – советует перевернуть запеканку после ее приготовления и вернуть в духовку, чтобы яблоки слегка подрумянились.

Творожно-рисовая запеканка

Ингредиенты:

по 1 стакану отваренного риса, творога;

3 яйца;

100 г сахара;

2 яблока.

Как приготовить: