Кабмин обновил Национальный перечень лекарственных средств

Кабинет Министров принял новую редакцию Национального перечня основных лекарственных средств, сообщает Укринформ.

"Благодаря изменениям в Национальный перечень основных лекарственных средств украинцы, в частности больные диабетом, получат доступ к необходимым лекарствам, в том числе препаратам инсулина, за счет бюджетных средств в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" , — сказал﻿ первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В частности, уже имеющиеся в Национальном перечне препараты будут дополнены новыми лекарственными формами и дозами в соответствии с данными Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Также в Нацперечень будут включены новые лекарственные средства, относительно которых предоставлены положительные рекомендации Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств и рекомендации ГП «Государственный экспертный центр», в частности по результатам проведенной государственной оценки медицинских технологий.

Кроме того, в Национальный перечень включаются препараты инсулина для лечения диабета первого типа и препараты для лечения несахарного диабета (десмопрессин), подлежащие реимбурсации.