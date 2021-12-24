"Эталон" в 2022 г. ожидает роста цен на автобусы на 20%

Корпорация "Эталон" в 2022 году ожидает роста цен на автобусы как минимум на 20%, в первую очередь из-за резкого удорожания энергоносителей и материалов, заявил президент корпорации Владимир Бутко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цены на металл выросли почти вдвое, а о газе и электроэнергии вообще молчу. Поэтому сегодня ясно, что по тем ценам, по которым мы отпускали школьные автобусы, уже не сложится, запасы заканчиваются, и мы говорим, что рост цен будет минимум на 20. Плюс заработная плата, которую мы должны повышать – это тоже в цене продукции, поэтому 20% – это еще тот рост, к которому мы привыкли, но мы с ужасом думаем, подорожание энергоносителей в 2-3 раза, можно будет забыть о производстве и продаже", - сказал Бутко на итоговой пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что наиболее энергоемким производством в составе корпорации является кузнечный завод.

По словам директора Черниговского кузнечного завода Виталия Третьяка, в этом году завод увеличил загрузку оборудования на 25% за счет освоения 20 ед. новой продукции.

"Мы достигли в себестоимости на 1 кг продукции снижения использования электроэнергии в киловаттах на 5%, газа на 3%, но эти работы были сведены к нулю резким ростом цен – на электроэнергию за год на 90%, газ – на 272%, плюс проблемы из-за пандемии – и в этом году мы немного потеряли экспортную составляющую – традиционный экспорт в Польшу, Германию. И теперь ведем переговоры с компаниями из стран бывшей Югославии, скандинавскими странами, США", - сказал Третяк.

Он отметил, что доля энергоносителей в себестоимости в этом году составила 25% - 25,5% в киловаттах (три года назад – 30%), а с учетом цены она уже составляет до 50%, что на предприятии "очень сложно".

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие. Основные направления деятельности – производство автотранспортных средств (автобусы разных классов, троллейбусы, трамваи), машиностроение, складская логистика, оборудование для очистки и сатурации воды.