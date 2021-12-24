Украина отмечает Святвечер: что нельзя делать в вечер Рождества-2021

24 декабря в Украине является особенным днем, ведь у него верующие западного обряда отмечает Святвечер. Обычно в этот день христиане посещают мессы и устраивают праздничный ужин с 12 блюдами. Кроме таких теплых традиций, в праздник существуют и строгие запреты, которые нужно соблюдать, чтобы не осквернить этот святой день, сообщает 24 Канал.

Верующие с особым усердием готовятся к Рождественским праздникам, поэтому обычно к Святвечеру эти приготовления завершаются. Люди украшают свои дома яркими огоньками, елочными ветвями и фигурками Святого Семейства, чтобы почтить приход Спасителя в этот мир.

На Святвечер в легендарном месте рождения Христа, Вифлееме, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается святая литургия. Именно сюда в период праздников собирается больше всего паломников. В Ватикане также проводят большую рождественскую Службу Божью, которую считают одной из самых грандиозных.

Что нельзя делать на Святвечер 24 декабря